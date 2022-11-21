В России снова предлагают запретить сервисы Twitch и Trovo

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила ограничить деятельность стриминговых площадок Twitch и Trovo в России. По словам чиновницы, сервисы рекламируют магазины по продаже «наркотических препаратов». Об этом сообщает ТАСС.

Отдельную угрозу представляют и стриминговые платформы, такие как Twitch и trovo.live. В ходе трансляции на этих платформах очень активно идёт реклама магазинов по продаже наркотических препаратов, что несёт, конечно, прямую угрозу жизни и здоровью детей. Мы предлагаем государству задуматься об ограничении работы этих платформ на территории нашей страны.

О какой именно «рекламе магазинов по продаже наркотических препаратов» говорит директор Лиги безопасного интернета, неясно. Отметим, что на российском Twitch уже девять месяцев нет никакой рекламы из-за приостановки деятельности в нашей стране.