В «Телеграме» на ПК снова грузятся картинки и видео. На исправление ушло меньше суток

На днях «Телеграм» на ПК получил обновление 4.3.2. Среди небольших улучшений затесались и ошибки: у многих пользователей перестали автоматически загружаться картинки и видео. Теперь для этого приходилось каждый раз нажимать на изображение с иконкой «скачать», чтобы узнать, что именно тебе прислали. Причём данная ситуация была как с видео, так и с картинками.
В ночь на 24 ноября разработчики выпустили свежее обновление для Telegram, которое исправило эту досадную ошибку. Кроме того, авторы убрали и надоедливый «Поиск», который перекрывал собой самый первый чат в списке обсуждений. Словом, всё наконец вернулось в норму — для этого команде Павла Дурова понадобилось чуть меньше суток. Если вдруг обновление не пришло автоматически, нужно зайти в «Настройки» — «Продвинутые настройки», пролистать вниз и нажать «Проверить наличие обновлений».
Проверка на наличие обновлений
Фото: Telegram
Будем надеяться, что подобных ошибок в будущем будет как можно меньше.
- 24 ноября 2022
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