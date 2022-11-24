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В PUBG Mobile теперь можно купить скины в рассрочку

В PUBG Mobile теперь можно купить скины в рассрочку
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Наступает новая эра гейминга. На днях в PUBG Mobile вышло обновление, которое добавило в игру оплату в рассрочку. Да, некоторые скины в мобильной королевской битве теперь можно приобрести, разделив платёж на три части. Работает это так: пользователь покупает скин в рассрочку и может пользоваться им в течение 30 дней. Если за этот срок на его аккаунте не окажется нужной суммы, то скин пропадает из инвентаря.

Один из скинов в рассрочку в PUBG Mobile

Один из скинов в рассрочку в PUBG Mobile

Фото: Krafton

Интересно, что при покупке некоторых предметов в рассрочку общая стоимость скина может оказаться ниже, чем обычное приобретение. К примеру, стоимость скина «Боец апокалипсиса» без скидки стоит 2520 монет, а в рассрочку он обойдётся в 2017 монет — даже если внести полную сумму уже после оформления «кредита».

Пока неясно, разовое это предложение или новая тенденция в игровой индустрии. Подобное предложение себе на заметку могут взять и другие крупные издатели.

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