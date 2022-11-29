Кровожадный Гринч убивает людей в трейлере хоррора The Mean One
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Мы знаем Гринча как похитителя Рождества. Это существо пытается испортить всем праздник, но что, если он будет забирать не только праздничное настроение, но и человеческие жизни? Авторы ленты The Mean One как раз поразмышляли на эту тему.
В первом трейлере хоррора можно увидеть кровожадного Гринча, убивающего людей. Сюжет ленты расскажет о том, как Гринч убил семью одной девочки, которая через 20 лет жаждет отомстить убийце. Попутно Гринч терроризирует жителей маленького городка Ньювилл и мешает им праздновать Рождество.
Режиссёром фильма выступил Стивен Ламорт. Гринча сыграл Дэвид Говард Торнтон, а главную героиню Синди сыграла Кристл Мартин.
Премьера ленты The Mean One состоится в кинотеатрах 9 декабря.
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