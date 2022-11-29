В России покажут комедию «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» и другие фильмы студии Pathe

Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на презентацию в рамках форума «Российский кинобизнес», французская компания Pathe вновь начала продавать контент в Россию. Уже 14 февраля 2023 года она выпустит в стране комедию «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», в которой сыграют Гийом Кане («Счастливого Рождества»), Жиль Леллуш («Враг государства №1»), Марион Котийяр («Такси», «Начало»), Пьер Ришар («Невезучие») и нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.
В апреле Pathe выпустит в российский прокат дилогию «Три мушкетёра». Главные роли в первом фильме исполнили Франсуа Сивиль («Поменяться местами»), Ева Грин («Казино Рояль») и Венсан Кассель («Ненависть»). Вторая часть должна добраться до отечественного проката в следующем декабре.
Pathe прекратила сделки по продаже своих фильмов в Россию в феврале. При этом компания продолжала работать с контентом, который поставила в страну ранее.
- 29 ноября 2022
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