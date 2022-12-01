Джеймс Кэмерон дал очень деликатный совет зрителям «Аватара: Путь воды»

16 декабря в мировой прокат выходит блокбастер «Аватар: Путь воды», который идёт целых 3 часа 12 минут. У поклонников творчества Джеймса Кэмерона возник закономерный вопрос: «Как высидеть столько времени, не ходя в туалет и при этом не пропустить важные сцены?»

Кэмерон заявил, что зрители ни в коем случае не должны терпеть, а выходить в уборную тогда, когда это необходимо. А пропущенную часть фильма можно посмотреть на повторном сеансе.

Зрители должны ходить в туалет в любое время, когда захотят. Они смогут увидеть пропущенную сцену, когда придут посмотреть её снова.

Джеймс Кэмерон объяснил, почему сиквел «Аватара» длится более трёх часов. По его словам, в «Пути воды» очень много хронометража уделено раскрытию персонажей и их взаимоотношениям.