«Дело в эмоциях». Джеймс Кэмерон — о том, почему «Аватар 2» длится больше трёх часов
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Длительность фильма «Аватар: Путь воды» составит более трёх часов. Это, конечно, очень много, но недавно режиссёр ленты Джеймс Кэмерон в интервью изданию Total Film объяснил такую продолжительность.
По словам Кэмерона, в первой части не было потрачено так много времени на отношения между персонажами и эмоциональный фон. В сиквеле этому уделят гораздо больше времени, поэтому сам фильм получился таким длинным.
Наша цель в том, чтобы рассказать чрезвычайно захватывающую историю на эмоциональной основе. Я бы сказал, что акцент в новом фильме сделан больше на героях, на истории, на отношениях. Мы не тратили столько времени на отношения и эмоции в первом фильме, как во втором, и это более длинный фильм, потому что в нём больше персонажей, которых нужно раскрыть.
К тому же Кэмерон отметил, что это не типичный семейный фильм от Disney, каким его многие представляют. По словам режиссёра, это, конечно, история про семью, но, скорее, в духе «Клана Сопрано».
«Аватар: Путь воды» выйдет 14 декабря, но не в России.
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