В Москве пройдёт фестиваль киберавтоспорта с именитыми гостями

В ближайшие выходные, 3 и 4 декабря, в московском торговом центре «Мега Белая Дача» состоится фестиваль цифрового автоспорта. Посетителей ждут завершающие этапы Кубка SMP Racing esports на выносливость, а также финалы Кубка G-Drive и чемпионата РАФ по цифровому автоспорту.

Во время мероприятия будет много развлекательных зон с различными активностями для гостей. К примеру, можно будет поучаствовать в гонках на симуляторах, провести автограф-сессию и поучаствовать в конкурсах-викторинах за призы партнёров.

На мероприятие пригласят особых гостей. Одним из них станет рэп-исполнитель и блогер Big Russian Boss. Также ивент посетят стримерши Dina Blin и Вика Картер.

Другие гости мероприятия

Виктор Шайтар — победитель Европейской серии 24 часа Ле-Ман

Айрат Мардеев – пилот команды «КАМАЗ-мастер»

Игорь Бурцев – автоблогер

Елена Лисовская – автор проекта «Лиса рулит»

Прямая трансляция с места событий начнётся 3 декабря в 13:00 мск, а 4 декабря она стартует в 12:00 мск. Следить за прямым эфиром можно будет в сообществах SMP Racing esports и «Чемп.PLAY».