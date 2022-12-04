В Fortnite стартовал новый сезон, но Геральта из «Ведьмака» придётся подождать

Epic Games запустила в королевской битве Fortnite первый сезон четвёртой главы. Игроков ждёт новый контент — за выполнение заданий бойцы смогут разблокировать новую экипировку и другие внутриигровые предметы.
Финал третьей главы разрушил прежний остров, поэтому а стартовавшем новом сезоне события Fortnite разворачиваются на новой уникальной карте. Кроме того, разработчики добавили в королевскую битву систему перков, стильную анимацию при преодолении препятствий, семь новых видов оружия, механику захвата локаций и случайные горячие точки, где располагаются дроны с уникальным оружием.
Также стало известно, что через два месяца в игру добавят скин Геральта — главного героя фэнтезийной саги «Ведьмак» (в составе сезонного пропуска). А Думгай из вселенной Doom уже доступен (тоже в составе сезонного пропуска), как и Халк из Marvel — его можно купить во внутриигровом магазине.
Фото: Epic Games
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