В «Дэдпуле 3» может появиться Сорвиголова

Чарли Кокс играет Сорвиголову уже несколько лет. Изначально актёр воплотил образ персонажа в сериале «Сорвиголова», а потом полноценно появился в киновселенной Marvel в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

Сейчас Сорвиголова считается частью киновселенной, поэтому недавно Чарли Кокс выразил желание сыграть своего героя в третьей части «Дэдпула». По словам Кокса, дух сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» будет соответствовать будущей ленте про болтливого наёмника.

Из-за атмосферы нашего шоу я думаю, что в «Дэдпуле» есть место для Сорвиголовы. Это было бы действительно что-то крутое.

Также актёр пошутил, что теперь эту информацию разберут на новости. Впрочем, так и случилось — СМИ разобрали его слова на заметки.

«Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года. К своим ролям вернутся Райан Рейнольдс и Хью Джекман.