В «Дэдпуле 3» может появиться Сорвиголова
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Чарли Кокс играет Сорвиголову уже несколько лет. Изначально актёр воплотил образ персонажа в сериале «Сорвиголова», а потом полноценно появился в киновселенной Marvel в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».
Сейчас Сорвиголова считается частью киновселенной, поэтому недавно Чарли Кокс выразил желание сыграть своего героя в третьей части «Дэдпула». По словам Кокса, дух сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» будет соответствовать будущей ленте про болтливого наёмника.
Из-за атмосферы нашего шоу я думаю, что в «Дэдпуле» есть место для Сорвиголовы. Это было бы действительно что-то крутое.
Также актёр пошутил, что теперь эту информацию разберут на новости. Впрочем, так и случилось — СМИ разобрали его слова на заметки.
«Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года. К своим ролям вернутся Райан Рейнольдс и Хью Джекман.
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