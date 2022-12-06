Фильм «Флэш» с Эзрой Миллером выйдет на неделю раньше

Warner Bros. Discovery объявила о переносе даты релиза фильма «Флэш» с Эзрой Миллером. Теперь премьера ленты состоится 16 июня 2023 года — она выйдет на неделю раньше запланированного срока. Судя по всему, кинокомпания решила избежать встречи с «Индианой Джонсом 5», который выйдет 30 июня.

«Флэш» расскажет историю физика Барри Аллена, который в ходе научного эксперимента отравился ядохимикатами. Однако учёный не умер, а научился развивать сверхчеловеческую скорость. Лента должна стать новой вехой в киновселенной DC, в которой появится и Генри Кавилл в роли Супермена.

Ранее авторы фильма похвастались новейшей технологией отображения нескольких версий одного актёра в кадре. По словам авторов картины, подобным образом её ещё никто не использовал.