Для Far Cry 6 вышло дополнение Lost Between Worlds. Оно проходится за три часа

6 декабря состоялся выход дополнения Lost Between Worlds для Far Cry 6. По сюжету главный герой Дани Рохас окажется в пространстве между мирами, откуда ему и предстоит выбраться. Расширение продаётся по цене в $ 20, однако до России оно не добралось из-за ухода Ubisoft из РФ.

Судя по всему, дополнение вышло совсем небольшим — на YouTube уже появились первые прохождения длительностью приблизительно в три часа. Автор одного из роликов отметил, что само DLC ему понравилось, а прошёл он его за 2 часа 44 минуты только потому, что торопился.

Пока неясно, станет ли Lost Between Worlds последним дополнением для Far Cry 6. Ранее для игры уже выходили расширения со злодеями из предыдущих частей, а также коллаборация с сериалом «Очень странные дела».