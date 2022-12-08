Авторы Cyberpunk: Edgerunners показали арты с другими экранизациями на The Game Awards

Создатели аниме Cyberpunk: Edgerunners оказались так рады номинации на лучшую экранизацию видеоигры на The Game Awards 2022, что нарисовали арты с другими участниками. В список попали The Cuphead Show («Шоу Чашека!»), «Аркейн», «Анчартед» и «Соник 2 в кино».

Фестиваль почти наступил! Независимо от того, кто выиграет лучшую адаптацию на The Game Awards 2022, мы очень гордимся тем, что попали в такую замечательную компанию. Желаем всем удачи!

«Аркейн»

Фото: CD Projekt RED

«Соник 2 в кино»

Фото: CD Projekt RED

«Шоу Чашека!»

Фото: CD Projekt RED

«Анчартед»

Фото: CD Projekt RED

Победителя в номинации «Лучшая адаптация» на The Game Awards 2022 назовут в ночь на 9 декабря. Событие стартует в 3:30 мск — на ивенте будут не только награждения победителей, но и анонсы, показы и рассказы о новых проектах.