Авторы Cyberpunk: Edgerunners показали арты с другими экранизациями на The Game Awards
Поделиться
Создатели аниме Cyberpunk: Edgerunners оказались так рады номинации на лучшую экранизацию видеоигры на The Game Awards 2022, что нарисовали арты с другими участниками. В список попали The Cuphead Show («Шоу Чашека!»), «Аркейн», «Анчартед» и «Соник 2 в кино».
Фестиваль почти наступил! Независимо от того, кто выиграет лучшую адаптацию на The Game Awards 2022, мы очень гордимся тем, что попали в такую замечательную компанию. Желаем всем удачи!
«Аркейн»
Фото: CD Projekt RED
«Соник 2 в кино»
Фото: CD Projekt RED
«Шоу Чашека!»
Фото: CD Projekt RED
«Анчартед»
Фото: CD Projekt RED
Победителя в номинации «Лучшая адаптация» на The Game Awards 2022 назовут в ночь на 9 декабря. Событие стартует в 3:30 мск — на ивенте будут не только награждения победителей, но и анонсы, показы и рассказы о новых проектах.
Новость по темеСтали известны номинанты The Game Awards 2022
Комментарии
- 8 декабря 2022
-
14:18
-
14:01
-
13:40
-
13:35
-
13:08
-
12:57
-
12:50
-
11:59
-
11:10
-
10:30
-
10:14
-
09:42
-
03:50
- 7 декабря 2022
-
23:47
-
23:03
-
22:27
-
22:10
-
22:03
-
21:24
-
21:05
-
20:29
-
19:47
-
19:13
-
18:49
-
18:12
-
17:55
-
17:30
-
17:03
-
17:03
-
16:54
-
16:43
-
16:39
-
16:13
-
16:03
-
16:02
Партнерский контент