Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit объявила имя нового мидера по Dota 2

Team Spirit объявила имя нового мидера по Dota 2
Денис Larl Сигитов
Комментарии

Российский киберспортивный клуб Team Spirit назвал имя пятого игрока состава по Dota 2 на следующий соревновательный сезон Dota Pro Circuit 2022/23.

Вместо Александра TORONTOTOKYO Хертека на второй позиции за «драконов» теперь будет выступать Денис Larl Сигитов, ранее представлявший BetBoom Team.

Ранее Ларл выступал за молодёжный состав Virtus.pro и Winstrike, принимал участие в The International 2022.

Замена мидера стала единственным изменением в составе после провального выступления на The International 2022 в Сингапуре, где действующие чемпионы мира уступили в первом раунде плей-офф.

Состав Team Spirit по Dota 2 на сезон 2022/23:

  • Илья Yatoro Мулярчук;
  • Денис Larl Сигитов;
  • Магомед Collapse Халилов;
  • Мирослав Mira Колпаков;
  • Ярослав Miposhka Найдёнов.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022