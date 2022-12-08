Team Spirit объявила имя нового мидера по Dota 2

Российский киберспортивный клуб Team Spirit назвал имя пятого игрока состава по Dota 2 на следующий соревновательный сезон Dota Pro Circuit 2022/23.

Вместо Александра TORONTOTOKYO Хертека на второй позиции за «драконов» теперь будет выступать Денис Larl Сигитов, ранее представлявший BetBoom Team.

Ранее Ларл выступал за молодёжный состав Virtus.pro и Winstrike, принимал участие в The International 2022.

Замена мидера стала единственным изменением в составе после провального выступления на The International 2022 в Сингапуре, где действующие чемпионы мира уступили в первом раунде плей-офф.

Состав Team Spirit по Dota 2 на сезон 2022/23: