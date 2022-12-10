Трейлер «Трансформеров: Восхождение Звероботов» — один из самых просматриваемых в истории

Трейлер блокбастера «Трансформеры: Восхождение Звероботов» стал одним из самых просматриваемых за всю историю киноиндустрии. По данным Paramount, дебютный ролик фантастического боевика за первую неделю собрал 494 млн просмотров по всему миру. А в первые сутки его посмотрели 238 млн раз. Статистика учитывалась не только на YouTube, но и на других площадках.
Трейлер «Трансформеров: Восхождение Звероботов» по просмотрам обошёл ролики ряда других грядущих новинок, которые тоже вышли неделю назад.
Топ-3 самых просматриваемых трейлеров грядущих новых фильмов
1. «Трансформеры: Восхождение Звероботов» — 494 млн просмотров в первую неделю.
2. «Стражи Галактики 3» — 182 млн просмотров в первую неделю.
3. «Индиана Джонс и часы судьбы» — 77 млн просмотров в первую неделю.
Топ-4 самых просматриваемых трейлеров в первые сутки после выхода
1. «Человек-паук: Нет пути домой» — 355,5 млн просмотров.
2. «Мстители: Финал» (первый трейлер) — 289 млн просмотров.
3. «Мстители: Финал» (второй трейлер) — 268 млн просмотров.
4. «Трансформеры: Восхождение Звероботов» — 238 млн просмотров.
Премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня 2023 года по всему миру. Доберётся ли он до России, пока неизвестно.
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