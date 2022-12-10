Трейлер «Трансформеров: Восхождение Звероботов» — один из самых просматриваемых в истории

Трейлер блокбастера «Трансформеры: Восхождение Звероботов» стал одним из самых просматриваемых за всю историю киноиндустрии. По данным Paramount, дебютный ролик фантастического боевика за первую неделю собрал 494 млн просмотров по всему миру. А в первые сутки его посмотрели 238 млн раз. Статистика учитывалась не только на YouTube, но и на других площадках.

Трейлер «Трансформеров: Восхождение Звероботов» по просмотрам обошёл ролики ряда других грядущих новинок, которые тоже вышли неделю назад.

Топ-3 самых просматриваемых трейлеров грядущих новых фильмов

1. «Трансформеры: Восхождение Звероботов» — 494 млн просмотров в первую неделю.

2. «Стражи Галактики 3» — 182 млн просмотров в первую неделю.

3. «Индиана Джонс и часы судьбы» — 77 млн просмотров в первую неделю.

Топ-4 самых просматриваемых трейлеров в первые сутки после выхода

1. «Человек-паук: Нет пути домой» — 355,5 млн просмотров.

2. «Мстители: Финал» (первый трейлер) — 289 млн просмотров.

3. «Мстители: Финал» (второй трейлер) — 268 млн просмотров.

4. «Трансформеры: Восхождение Звероботов» — 238 млн просмотров.

Премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня 2023 года по всему миру. Доберётся ли он до России, пока неизвестно.