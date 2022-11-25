«Он полон настоящих эмоций». Харрисон Форд — о фильме «Индиана Джонс 5»
Поделиться
В интервью изданию Empire Харрисон Форд рассказал о своих мыслях насчёт «Индианы Джонса 5». После выхода фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» в 2008 году актёр считал, что его участие во франшизе окончено и культовому персонажу больше не нужны продолжения. Однако в какой-то момент к нему пришли из Disney и предложили рассказать ещё одну историю.
Я не чувствовал необходимости в пятой части. Я просто подумал, что было бы неплохо увидеть фильм, в котором Индиана Джонс был в конце своего пути. Как вдруг появился сценарий, который дал мне возможность расширить характер персонажа.
Форд заявил, что съёмки «Индианы Джонса 5» были очень трудными — всё же во время них актёр получил небольшую травму. Однако они были очень эмоциональными, и артист очень доволен, что поучаствовал в них.
Фильм полон приключений, смеха и настоящих эмоций. Он сложный и подлый. Съёмки были тяжёлыми, долгими и трудными, но я очень доволен фильмом, который у нас получился.
Премьера «Индианы Джонса 5» состоится 30 июня 2023 года. Ранее в Сети появились свежие кадры из фильма с самим Фордом и Фиби Уоллер-Бридж.
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
16:34
-
16:19
-
15:56
-
15:33
-
15:33
-
15:01
-
14:37
-
14:33
-
14:05
-
13:51
-
13:41
-
13:09
-
13:06
-
12:39
-
12:17
-
11:29
-
10:58
-
10:24
-
10:01
-
09:39
-
00:30
-
00:09
- 24 ноября 2022
-
21:58
-
21:36
-
21:24
-
21:13
-
20:37
-
20:00
-
19:31
-
19:12
-
18:43
-
18:41
-
17:50
-
17:05
-
16:56
Партнерский контент