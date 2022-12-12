Российская сборная по CS:GO заняла третье место на чемпионате мира по киберспорту IESF
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Сборная России по шутеру Counter-Strike: Global Offensive выиграла бронзовые медали на чемпионате мира от Международной федерации киберспорта IESF в Индонезии.
Команда, составленная из игроков QUAZAR, одержала восемь побед, в финальной части турнира уступив лишь сборным Монголии (IHC Esports) и Северной Македонии (команда BLUEJAYS). За третье место наши киберспортсмены получат $ 20 тыс.
Напомним, из-за санкций коллектив из России выступал в нейтральном статусе под тегом Team IESF.
Фото: Liquipedia
IESF World Esports Championship 2022 проходил с 1 по 11 декабря на Бали. В остальных дисциплинах россияне добраться до призовых мест не смогли: команда по Dota 2 заняла 10-13-е место, а игроки в Tekken и eFootball не вышли из группы.
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