Российская сборная по CS:GO заняла третье место на чемпионате мира по киберспорту IESF

Сборная России по шутеру Counter-Strike: Global Offensive выиграла бронзовые медали на чемпионате мира от Международной федерации киберспорта IESF в Индонезии.

Команда, составленная из игроков QUAZAR, одержала восемь побед, в финальной части турнира уступив лишь сборным Монголии (IHC Esports) и Северной Македонии (команда BLUEJAYS). За третье место наши киберспортсмены получат $ 20 тыс.

Напомним, из-за санкций коллектив из России выступал в нейтральном статусе под тегом Team IESF.

Фото: Liquipedia

IESF World Esports Championship 2022 проходил с 1 по 11 декабря на Бали. В остальных дисциплинах россияне добраться до призовых мест не смогли: команда по Dota 2 заняла 10-13-е место, а игроки в Tekken и eFootball не вышли из группы.