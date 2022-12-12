AMD обошла NVIDIA. Первые обзоры Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT

Журналисты поделились первыми впечатлениями от личного знакомства с первыми видеокартами AMD поколения RDNA 3. Как и предполагалось, новинки проявили себя отлично — особенно на фоне предложений NVIDIA.
Если кратко, то сейчас драйвера RX 7900 XTX ($ 999) и RX 7900 XT ($ 899) всё ещё довольно сырые, но даже в текущем виде обе карточки показывают себя отлично. Они стоят заметно дешевле RTX 4080 ($ 1199) и RTX 4090 ($ 1499), при этом даже умудряются где-то обходить обе карты.
Как отмечают журналисты, обычно AMD сильно улучшает работу видеокарт посредством драйверов — и вряд ли новинки станут исключением. Со временем их производительность станет заметно лучше. Впрочем, кроме двух моментов — с трассировкой лучей и в профессиональных программах карточки AMD всё ещё показывают себя очень слабо.
Тесты в 4К без трассировки лучей
Shadow of the Tomb Raider
Hitman 3
Cybeprunk 2077
Call of Duty: Modern Warfare 2
Assassin's Creed Valhalla
Red Dead Redemption 2
Forza Horizon 5
F1 22
Тесты в 1440р без трассировки лучей
Cyberpunk 2077
Forza Horizon 5
Assassin's Creed Valhalla
Shadow of the Tomb Raider
Red Dead Redemption 2
Hitman 3
Call of Duty: Modern Warfare 2
Тесты с трассировкой лучей
Cyberpunk 2077 в 4К
Cybeprunk 2077 в 1440р
F1 22 в 4К
Shadow of the Tomb Raider в 4К
Shadow of the Tomb Raider в 1440р
Продажи обеих видеокарт начнутся завтра, 13 декабря.
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