AMD обошла NVIDIA. Первые обзоры Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT

Журналисты поделились первыми впечатлениями от личного знакомства с первыми видеокартами AMD поколения RDNA 3. Как и предполагалось, новинки проявили себя отлично — особенно на фоне предложений NVIDIA.

Если кратко, то сейчас драйвера RX 7900 XTX ($ 999) и RX 7900 XT ($ 899) всё ещё довольно сырые, но даже в текущем виде обе карточки показывают себя отлично. Они стоят заметно дешевле RTX 4080 ($ 1199) и RTX 4090 ($ 1499), при этом даже умудряются где-то обходить обе карты.

Как отмечают журналисты, обычно AMD сильно улучшает работу видеокарт посредством драйверов — и вряд ли новинки станут исключением. Со временем их производительность станет заметно лучше. Впрочем, кроме двух моментов — с трассировкой лучей и в профессиональных программах карточки AMD всё ещё показывают себя очень слабо.

Тесты в 4К без трассировки лучей

Shadow of the Tomb Raider

Hitman 3

Cybeprunk 2077

Call of Duty: Modern Warfare 2

Assassin's Creed Valhalla

Red Dead Redemption 2

Forza Horizon 5

F1 22

Тесты в 1440р без трассировки лучей

Cyberpunk 2077

Forza Horizon 5

Assassin's Creed Valhalla

Shadow of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Hitman 3

Call of Duty: Modern Warfare 2

Тесты с трассировкой лучей

Cyberpunk 2077 в 4К

Cybeprunk 2077 в 1440р

F1 22 в 4К

Shadow of the Tomb Raider в 4К

Shadow of the Tomb Raider в 1440р

Продажи обеих видеокарт начнутся завтра, 13 декабря.