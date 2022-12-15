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Игра «Человек-паук 2» получила более точную дату выхода

«Человек-паук 2» от Insomniac выйдет через год
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В своём блоге Sony назвала дату выхода «Человека-паука 2» от Insomniac Games. Проект поступит в продажу осенью 2023 года эксклюзивно на PlayStation 5. Точной даты выхода у сиквела пока нет: он может выйти как в начале сентября, так и в конце ноября.

Разработчики не поделились какими-то деталями продолжения, однако заявили, что оно не уступит по качеству «Человеку-пауку» и «Майлзу Моралесу». Полноценная презентация игры наверняка пройдёт на одной из презентаций Sony где-нибудь в начале 2023 года. Пока мы знаем лишь о том, что в ней должны появиться Веном и другие культовые враги Паучка.

Insomniac Games также работает над игрой про Росомаху. Она доберётся до геймеров чуть позже: её релиз состоится не раньше 2024 года.

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