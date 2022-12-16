Источник: Джеймс Кэмерон хочет, чтобы девятичасовой «Аватар 3» обработали эффектами

Инсайдер Джефф Снайдер, сообщавший различную информацию из мира кино, рассказал, что недавно Джеймс Кэмерон передал главам 20th Century Studios первоначальную версию «Аватара 3». Она длится девять часов.

Отмечается, что Кэмерон хочет, чтобы визуальные эффекты сделали для всех девяти часов ленты, а уже потом можно отсеивать лишнее, чтобы оставить приемлемый хронометраж. Больше всего в этой ситуации явно пострадают художники по визуальным эффектам.

Кэмерон настаивает на том, чтобы поработать над визуальными эффектами для каждого часа фильма. Это означает, что все девять часов будут полностью обработаны в VFX, а затем он начнёт сокращать фильм.

«Аватар 3» планируется выпустить в декабре 2024 года, а вторую часть уже показывают во всём мире, кроме России.