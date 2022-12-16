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FIFA 23, Apex Legends и The Sims 4 в топе — EA подвела свои итоги года

FIFA 23, Apex Legends и The Sims 4 в топе — EA подвела свои итоги года
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Electronic Arts подвела свои итоги уходящего года. Компания рассказала о достижениях в специальном разделе на своём сайте.

Издатель отметил, что FIFA 23 и Apex Legends второй год подряд становятся самыми популярными играми. В этом году виртуальные спортсмены в новом футбольном симуляторе успели забить более 32 млрд голов и сыграть 14 млрд матчей. А в королевской битве студии Respawn только в сентябре бойцы отправили друг другу 9 млн сообщений «хорошо сыграли».

Издатель также отметил успехи The Sims 4. В 2022 году пользователи провели в игре 1,4 млрд часов, создав на 18,5% больше персонажей по сравнению с 2021 годом. А в шутере Battlefield 2042 произошло 547,9 млн возрождений. Одно из самых важных достижений отметили в кооперативном хите It Takes Two — 100% игроков получили эмоциональную травму после встречи со слонихой Лапкой.

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