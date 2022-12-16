FIFA 23, Apex Legends и The Sims 4 в топе — EA подвела свои итоги года

Electronic Arts подвела свои итоги уходящего года. Компания рассказала о достижениях в специальном разделе на своём сайте.
Издатель отметил, что FIFA 23 и Apex Legends второй год подряд становятся самыми популярными играми. В этом году виртуальные спортсмены в новом футбольном симуляторе успели забить более 32 млрд голов и сыграть 14 млрд матчей. А в королевской битве студии Respawn только в сентябре бойцы отправили друг другу 9 млн сообщений «хорошо сыграли».
Издатель также отметил успехи The Sims 4. В 2022 году пользователи провели в игре 1,4 млрд часов, создав на 18,5% больше персонажей по сравнению с 2021 годом. А в шутере Battlefield 2042 произошло 547,9 млн возрождений. Одно из самых важных достижений отметили в кооперативном хите It Takes Two — 100% игроков получили эмоциональную травму после встречи со слонихой Лапкой.
- 16 декабря 2022
-
17:09
-
17:08
-
16:52
-
16:40
-
16:38
-
16:21
-
16:06
-
15:37
-
15:36
-
15:30
-
15:02
-
14:30
-
14:29
-
13:53
-
13:46
-
13:33
-
13:26
-
13:06
-
12:41
-
12:30
-
11:51
-
11:15
-
10:53
-
10:26
-
09:59
- 15 декабря 2022
-
23:01
-
22:14
-
21:54
-
21:29
-
20:48
-
20:17
-
20:12
-
19:43
-
19:27
-
19:14