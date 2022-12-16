Недостаточно эпично — Epic Games снова раздаёт малоизвестную инди

Вчера Epic Games запустила в своём магазине ежедневную раздачу видеоигр. Первой на очереди оказалась Bloons TD 6 — стильный проект в жанре Tower Defence, в котором нужно защищать базу от нашествия обезьян. А сегодня пользователи платформы могут добавить в свою библиотеку яркую аркадную гонку Horizon Chase Turbo.

Horizon Chase Turbo — это гоночная игра, навеянная великолепными хитами 80-х и 90-х. Здесь воссоздан классический аркадный геймплей, где нет скоростных ограничений. Так что газ в пол — и вперёд!

Игру можно бесплатно забрать до вечера 17 декабря. После этого Epic Games начнёт раздавать другой тайтл.

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Horizon Chase Turbo вышла в 2019 году. Инди-гонку довольно высоко оценили критики и игроки. На агрегаторе Metacritic средняя оценка от журналистов составила 76 баллов из 100, а от пользователей — 7,6 из 10.