Обсуждаем в прямом эфире будущее киновселенной DC, потенциал Steam Deck и другие новости
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«Чемпионат» на связи! И мы снова продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в одиннадцатый раз проводим большой вечерний стрим, на котором будем рассказывать о портативных консолях Nintendo Switch, облачном гейминге и сравнивать всё это со Steam Deck. И обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:
- зачем нам Marvel’s Midnight Suns;
- будущее фильмов по мотивам комиксов DC;
- канадские родители против Fortnite.
Смотрите прямую трансляцию здесь в 20:30 мск
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