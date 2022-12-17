Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В чём суть Steam Deck, как заскучать по Nintendo Switch, облачный гейминг и проблемы Marvel’s Midnight Suns

Обсуждаем в прямом эфире будущее киновселенной DC, потенциал Steam Deck и другие новости
Marvel’s Midnight Suns
Комментарии

«Чемпионат» на связи! И мы снова продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в одиннадцатый раз проводим большой вечерний стрим, на котором будем рассказывать о портативных консолях Nintendo Switch, облачном гейминге и сравнивать всё это со Steam Deck. И обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:

  • зачем нам Marvel’s Midnight Suns;
  • будущее фильмов по мотивам комиксов DC;
  • канадские родители против Fortnite.

Смотрите прямую трансляцию здесь в 20:30 мск

Подписывайтесь на наш «Телеграм», Twitch или YouTube, чтобы получить уведомление о начале эфира. Будет интересно, много, долго — и с интерактивом! Мы ответим на ваши вопросы и совместно обсудим самые яркие события недели.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022