Обсуждаем в прямом эфире будущее киновселенной DC, потенциал Steam Deck и другие новости

«Чемпионат» на связи! И мы снова продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в одиннадцатый раз проводим большой вечерний стрим, на котором будем рассказывать о портативных консолях Nintendo Switch, облачном гейминге и сравнивать всё это со Steam Deck. И обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:

зачем нам Marvel’s Midnight Suns;

будущее фильмов по мотивам комиксов DC;

канадские родители против Fortnite.

Смотрите прямую трансляцию здесь в 20:30 мск

Подписывайтесь на наш «Телеграм», Twitch или YouTube, чтобы получить уведомление о начале эфира. Будет интересно, много, долго — и с интерактивом! Мы ответим на ваши вопросы и совместно обсудим самые яркие события недели.