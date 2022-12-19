Российский игрок Лев levik Меркулов занял третье место на чемпионате мира по Hearthstone

Киберспортсмен из России Лев levik Меркулов смог дойти до полуфинала Hearthstone World Championship 2022, крупнейшего турнира по карточной стратегии от Blizzard.

В первых трёх матчах турнира Левик уступил лишь в одной игре. Однако в полуфинале совершил ряд небольших ошибок за Охотника на демонов и Жреца, в результате проиграв Джеку DeadDraw Бэнкрофту из Великобритании.

В результате Меркулов поделил третье место на турнире с китайским игроком Ли YuYi Даксингом — оба заработали по $ 50 тыс. Победителем же стал ветеран из Германии Рафаэль BunnyHoppor Пельцер, который выиграл $ 100 тыс.

Фото: Liquipedia

Чемпионат мира Hearthstone World Championship 2022 прошёл с 16 по 18 декабря в формате онлайн. Лучшие игроки мира разыграли призовой фонд в размере $ 500 тыс.