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Российский игрок Лев levik Меркулов занял третье место на чемпионате мира по Hearthstone

Российский игрок Лев levik Меркулов занял третье место на чемпионате мира по Hearthstone
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Киберспортсмен из России Лев levik Меркулов смог дойти до полуфинала Hearthstone World Championship 2022, крупнейшего турнира по карточной стратегии от Blizzard.

В первых трёх матчах турнира Левик уступил лишь в одной игре. Однако в полуфинале совершил ряд небольших ошибок за Охотника на демонов и Жреца, в результате проиграв Джеку DeadDraw Бэнкрофту из Великобритании.

В результате Меркулов поделил третье место на турнире с китайским игроком Ли YuYi Даксингом — оба заработали по $ 50 тыс. Победителем же стал ветеран из Германии Рафаэль BunnyHoppor Пельцер, который выиграл $ 100 тыс.

Фото: Liquipedia

Чемпионат мира Hearthstone World Championship 2022 прошёл с 16 по 18 декабря в формате онлайн. Лучшие игроки мира разыграли призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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