«Аватар: Путь воды» начали показывать в кинотеатрах России

22 декабря многие кинотеатры по всей России запустили в прокат «Аватар: Путь воды». Как и в случае с другими голливудскими блокбастерами, официально картину показывает «сторонний арендодатель» в высоком разрешении и с русским дубляжом. Интересно, что показ запустили даже в Москве — посмотреть «Аватар 2» можно в «Атлантис кино» и в «Киноасе» в ТЦ «Щёлковский».
Первые сеансы «Аватара 2» в Москве
Фото: kinoafisha.info
Кроме того, ленту уже крутят в Екатеринбурге под обычным названием «Аватар», в Казани под названием «Сверхлюди», а также в Якутске, Красноярске, во Владивостоке и других городах.
«Аватар: Путь воды» под названием «Сверхлюди» в казанской области
Фото: «Киноград»
Пока что фильм показывают лишь небольшие киносети — крупные игроки на рынке готовятся к премьере с 12 января. Судя по всему, «Аватар: Путь воды» будет постепенно появляться во многих региональных кинотеатрах по всей России. Так что если планируете сходить на новый фильм Джеймса Кэмерона, то присмотритесь к сеансам местных киносетей.
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