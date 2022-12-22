«Аватар: Путь воды» начали показывать в кинотеатрах России

22 декабря многие кинотеатры по всей России запустили в прокат «Аватар: Путь воды». Как и в случае с другими голливудскими блокбастерами, официально картину показывает «сторонний арендодатель» в высоком разрешении и с русским дубляжом. Интересно, что показ запустили даже в Москве — посмотреть «Аватар 2» можно в «Атлантис кино» и в «Киноасе» в ТЦ «Щёлковский».

Первые сеансы «Аватара 2» в Москве Фото: kinoafisha.info

Кроме того, ленту уже крутят в Екатеринбурге под обычным названием «Аватар», в Казани под названием «Сверхлюди», а также в Якутске, Красноярске, во Владивостоке и других городах.

«Аватар: Путь воды» под названием «Сверхлюди» в казанской области Фото: «Киноград»

Пока что фильм показывают лишь небольшие киносети — крупные игроки на рынке готовятся к премьере с 12 января. Судя по всему, «Аватар: Путь воды» будет постепенно появляться во многих региональных кинотеатрах по всей России. Так что если планируете сходить на новый фильм Джеймса Кэмерона, то присмотритесь к сеансам местных киносетей.