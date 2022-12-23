Minecraft, World of Warcraft и другие — какие игры «гуглят» с 2004 года

YouTube-канал Sundellviz поделился статистикой по самым популярным играм, которые чаще всего искали в Google в период с 2004 по 2022 год. Данные касаются только Европы.

Эксперт для аналитики использовал данные Google Trends и информацию о самых популярных и продаваемых тайтлах.

Судя по ролику, с 2004-го по 2022-й европейские игроки чаще всего «гуглили» Minecraft, World of Warcraft, Grand Theft Auto, Fortnite и Counter-Strike. Нередко они искали информацию о Skyrim, играх серии Pokemon, PUBG и Roblox. Ближе к уходящему году геймеры начали вводить в строку запроса Elden Ring и FIFA 23.

Статистику составил и оформил в формате видео политолог из Гетеборгского университета Андерс Санделл. Подобной аналитикой он занимается в свободное от работы время.