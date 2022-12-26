BetBoom Team откроет состав по CS:GO — в команду войдут Бумыч и тренер Хуч

Сразу несколько представителей сообщества Counter-Strike сообщили, что российский клуб BetBoom Team планирует подписать состав по командному шутеру, основой для которого станет экс-капитан NAVI Кирилл Boombl4 Михайлов.

Знакомый с ситуацией источник «Чемпионата» подтвердил эту информацию — как и предполагалось ранее, клуб хочет официально представить ростер фанатам до конца 2022 года. Однако при необходимости BetBoom Team готова отложить анонс на январь.

Также нам стало известно, кто должен войти в состав коллектива. На этапе формирования в команду Бумыча должны были войти экс-игроки Entropiq — Игорь Forester Безотеческий, Алексей NickelBack Трофимов и Николай mir Битюков, а также их тренер Дмитрий hooch Богданов.

Если до анонса ничего не изменится, пятым станет молодой и перспективный игрок, но кто именно — неизвестно. Команда планирует выступать на всех крупных турнирах с открытыми квалификациями.