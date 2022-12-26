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В Epic Games Store бесплатно дарят стильную F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

В Epic Games Store бесплатно дарят стильную F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch
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Наступил новый день, а это значит, что в Epic Games Store раздают новую игру. На очереди F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch — стильная метроидвания про боевого кролика-повстанца, который решает дать отпор оккупировавшим родные земли роботам. Игру можно забрать до 27 декабря 19:00 мск.

Оригинальная F.I.S.T. вышла в 2021 году на ПК и консолях и получила довольно высокие оценки от игроков и прессы. Игру разработала китайская студия TiGames, для которой это был первый крупный проект.

Раздача F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch стала уже 12-м подарком от Epic Games. Ранее в магазине уже дарили Wolfenstein: The New Order, трилогию Fallout, Metro: Last Light и Death Stranding. Следить за раздачами можно в нашем отдельном материале.

15 бесплатных игр Epic Games Store — сегодня F.I.S.T. 15 бесплатных игр Epic Games Store — сегодня F.I.S.T.
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