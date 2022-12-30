Автор The Last of Us не хотел брать в соавторы сериала создателя «Чернобыля»

Нил Дракманн изначально не хотел брать Крэйга Мэйзина в соавторы сериала The Last of Us. Глава студии Naughty Dog не знал, кто такой Мэйзин, но после личной встречи и беседы он в итоге взял создателя нашумевшего «Чернобыля» в шоураннеры проекта.
Нил Дракманн хотел снять по игре The Last of Us полнометражный фильм, но Мэйзин убедил коллегу перенести выдуманную им историю в формат сериала. Мэйзин недавно заявил, что в игре Нила и его команды лучший сюжет, когда-либо рассказанный в видеоиграх.
Недавно Дракманн рассказал про насилие в шоу. По его словам, в сериале будет меньше сцен с насилием, чем было в игре. Нил отметил, что в шоу насилие есть лишь там, где оно было необходимо, чтобы показать определённые моменты и уровень человеческой жестокости.
Роль Джоэла в шоу исполнил Педро Паскаль, а Элли сыграла Белла Рамзи. Сюжет первого сезона шоу будет адаптировать первую часть The Last of Us.
Сериал стартует 15 января 2023 года. В нём будет девять эпизодов.
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