Автор The Last of Us не хотел брать в соавторы сериала создателя «Чернобыля»

Нил Дракманн изначально не хотел брать Крэйга Мэйзина в соавторы сериала The Last of Us. Глава студии Naughty Dog не знал, кто такой Мэйзин, но после личной встречи и беседы он в итоге взял создателя нашумевшего «Чернобыля» в шоураннеры проекта.

Нил Дракманн хотел снять по игре The Last of Us полнометражный фильм, но Мэйзин убедил коллегу перенести выдуманную им историю в формат сериала. Мэйзин недавно заявил, что в игре Нила и его команды лучший сюжет, когда-либо рассказанный в видеоиграх.

Недавно Дракманн рассказал про насилие в шоу. По его словам, в сериале будет меньше сцен с насилием, чем было в игре. Нил отметил, что в шоу насилие есть лишь там, где оно было необходимо, чтобы показать определённые моменты и уровень человеческой жестокости.

Роль Джоэла в шоу исполнил Педро Паскаль, а Элли сыграла Белла Рамзи. Сюжет первого сезона шоу будет адаптировать первую часть The Last of Us.

Сериал стартует 15 января 2023 года. В нём будет девять эпизодов.