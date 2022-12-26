В сериале The Last of Us будет куда меньше насилия, чем в игре
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Известно, что сериал The Last of Us будет очень близок к игре. Создатели шоу хотят, чтобы при просмотре проекта довольными остались как фанаты тайтла, так и те, кто просто любят смотреть сериалы. Недавно геймдизайнер двух частей The Last of Us Нил Дракманн, принимавший участие в создании шоу, рассказал про насилие в шоу.
По его словам, в сериале будет меньше сцен с насилием, чем было в игре. Дракманн отметил, что в шоу насилие есть лишь там, где оно было необходимо, чтобы показать определённые моменты и уровень человеческой жестокости.
В игре нам нужно было показать определённое количество экшена или насилия, которое мы сделали, чтобы игроки увидели мир глазами Джоэла. Но в сериале такого не будет. Одна из первых вещей, которые предложили Крейг Мазин и продюсеры HBO, была в том, чтобы сократить насилие и оставить самое необходимое. Благодаря этому всё выражается даже ярче: если сначала показать реакцию людей на угрозу, а потом её саму, то будет страшнее.
Роль Джоэла в шоу исполнил Педро Паскаль, а Элли сыграла Белла Рамзи. Сюжет первого сезона шоу будет адаптировать первую часть The Last of Us.
Сериал стартует 15 января 2023 года. В нём будет девять эпизодов.
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