Сериал The Last of Us стоит $ 100 млн — столько денег не давали даже «Игре престолов»

Точный бюджет дебютного сезона The Last of Us неизвестен. Но журналисты издания The New Yorker, ссылаясь на свои источники, утверждают, что на производство первых девяти серий шоу HBO выделило более $ 100 млн. Сообщается, что каждый из первых пяти сезонов «Игры престолов» не получал такого внушительного финансирования.

Недавно стало известно, что Нил Дракманн изначально не хотел брать Крэйга Мэйзина в соавторы сериала The Last of Us. Глава студии Naughty Dog не знал, кто такой Мэйзин, но после личной встречи и беседы он в итоге взял создателя нашумевшего «Чернобыля» в шоураннеры проекта.

Роль Джоэла в сериале исполнил Педро Паскаль, а Элли сыграла Белла Рамзи. Сюжет первого сезона шоу перескажет и дополнит события первой части The Last of Us, которая изначально вышла в 2013 году на PS3.

Сериал стартует 15 января 2023 года на канале HBO и в онлайн-кинотеатре HBO Max.