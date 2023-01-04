Чемпион The International о создателе Dota 2: он должен был вернуться к работе над игрой
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Игрок команды Tundra Esports по Dota 2 Оливер Skiter Лепко рассказал, что ему и тиммейтам предложили встретиться с одним из создателей и ведущим разработчиком игры под ником IceFrog.
По словам киберспортсмена, в октябре победившего на чемпионате мира The International 2022, точное время пока не определено, но Tundra и Айсфрог должны познакомиться в течение года.
Нам сказали, что наша команда может встретиться с IceFrog благодаря победе на The International 2022. И я очень жду встречи с ним в реальной жизни!
Оливер также рассказал, что в последнее время IceFrog отошёл от работы над игрой, но должен был вернуться к балансу Dota 2 в ближайшее время.
Я слышал, что в последние два года он почти не работал над игрой. Именно поэтому не было значимых изменений карты или экономики Dota 2 — люди много жаловались на это, и причина была как раз в IceFrog. Но после этого патча [7.32d] он должен был вернуться к работе над игрой, и теперь мы можем ожидать более глобальных изменений.
Геймдизайнер IceFrog, скрывающий настоящее имя и внешность, получил известность как автор модификации DotA для Warcraft III. Позже перешёл в компанию Valve, где работал над Dota 2 с момента создания игры.
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