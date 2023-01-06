Что нужно знать про обновление 3.4 для Genshin Impact
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Разработчики Genshin Impact провели прямую трансляцию на Twitch, в ходе которой раскрыли детали предстоящего обновления 3.4. Патч выйдет 18 января 2023 года и будет содержать двух новых персонажей, а также сюжетную главу и новую игровую область.
Новые персонажи — Яо Яо и Аль-Хайтам
В игре появятся два играбельных героя стихии дендро.
- Аль-Хайтам — секретарь Академии Сумеру. Пятизвёздочный персонаж с одноручным мечом, который сможет увеличивать свой урон с помощью инфузии с умений;
- Яо Яо — маленькая ученица Мадам Пин из Ли Юэ. Владеет древковым оружием, редкость — четыре звезды, способности ориентированы на лечение союзников.
Фото: Genshin Impact
Баннеры в Genshin Impact 3.4
В новой версии будет доступно две молитвы события с уникальными персонажами. Баннеры будут доступны до окончания патча 1 марта.
- Первый баннер — Аль-Хайтам, Сяо и Яо Яо;
- Второй баннер — Е Лань и Ху Тао.
Фото: Hoyoverse
Предстоящие события и квесты
- Основной сюжет продолжит глава, посвящённая новому персонажу Аль-Хайтаму;
- Регион Сумеру будет расширен, для исследования будет доступна большая пустынная локация;
- Главный ивент — Фестиваль морских фонарей вместе с Гань Юй. По итогу можно будет забрать любого персонажа из региона Ли Юэ с редкостью 4 звезды;
- Ряд других мини-игр и ивентов.
Фото: Hoyoverse / Ветерок Мондштадта
Другие обновления
- Карточный режим «Священный призыв семерых» будет обновлён, появятся новые персонажи и форматы игры;
- Персонажи Лиза и Аяка получат новые косметические скины, которые позволят изменить их внешность. Набор для Лизы можно будет получить бесплатно;
- Новый босс — Setekh Wenut.
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