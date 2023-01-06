Что нужно знать про обновление 3.4 для Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact провели прямую трансляцию на Twitch, в ходе которой раскрыли детали предстоящего обновления 3.4. Патч выйдет 18 января 2023 года и будет содержать двух новых персонажей, а также сюжетную главу и новую игровую область.

Новые персонажи — Яо Яо и Аль-Хайтам

В игре появятся два играбельных героя стихии дендро.

Аль-Хайтам — секретарь Академии Сумеру. Пятизвёздочный персонаж с одноручным мечом, который сможет увеличивать свой урон с помощью инфузии с умений;

Яо Яо — маленькая ученица Мадам Пин из Ли Юэ. Владеет древковым оружием, редкость — четыре звезды, способности ориентированы на лечение союзников.

Фото: Genshin Impact

Баннеры в Genshin Impact 3.4

В новой версии будет доступно две молитвы события с уникальными персонажами. Баннеры будут доступны до окончания патча 1 марта.

Первый баннер — Аль-Хайтам, Сяо и Яо Яо;

Второй баннер — Е Лань и Ху Тао.

Фото: Hoyoverse

Предстоящие события и квесты

Основной сюжет продолжит глава, посвящённая новому персонажу Аль-Хайтаму;

Регион Сумеру будет расширен, для исследования будет доступна большая пустынная локация;

Главный ивент — Фестиваль морских фонарей вместе с Гань Юй. По итогу можно будет забрать любого персонажа из региона Ли Юэ с редкостью 4 звезды;

Ряд других мини-игр и ивентов.

Фото: Hoyoverse / Ветерок Мондштадта

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