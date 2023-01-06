Фанат набил тату с Уэнсдей, но она куда больше напоминает Сэмюэла Л. Джексона

Издание Pop Crave в своём «твиттере» поделилось забавным случаем, который сейчас обсуждают в интернет-сообществе. Неназванный фанат сериала «Уэнсдей» сделал татуировку с главной героиней, но результат выглядит настолько странно, что распространился по соцсетям и стал мемом.

Изображение девушки напомнило пользователям скорее актёра Сэмюэла Лероя Джексона, чем исполнительницу роли Уэнсдей Аддамс Дженну Ортегу.

Фото: Pop Crave

Одних этот случай просто позабавил, другие посоветовали фанату-неудачнику обратиться за возмещением ущерба. Некоторые признались, что после таких новостей никогда не рискнут сделать тату.

Ранее стало известно, что, несмотря на все слухи, сериал «Уэнсдей» продолжит выходить на Netflix. Сегодня онлайн-кинотеатр опубликовал в «Твиттере» загадочное сообщение — зрители считают это тизером второго сезона.