В Dota 2 нашли новый баг: Clinkz наносит намного больше урона с первой способности
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Пользователей Reddit под ником WishboneMindless8381 обратил внимание на критическую ошибку в Dota 2 при игре за Clinkz c Shadow Blade.
Для вызова бага игрок должен активировать предмет, а сразу после него — способность Burning Barrage. Можно также нажать Shadow Blade после применения первого скилла Clinkz. В результате получится нанести около 1500 дополнительного урона, а сам герой будет оставаться невидимым.
В комментариях пользователи предположили, что игра в этом случае считает каждую атаку ударом из невидимости, чего происходить не должно. Такая атака с Shadow Blade наносит 175 урона, а 9 стрел с Burning Barrage наносят как раз чуть больше 1500 урона.
Разработчики Dota 2 пока не прокомментировали баг и не исправили его.
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