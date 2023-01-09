В Dota 2 нашли новый баг: Clinkz наносит намного больше урона с первой способности

Пользователей Reddit под ником WishboneMindless8381 обратил внимание на критическую ошибку в Dota 2 при игре за Clinkz c Shadow Blade.

Для вызова бага игрок должен активировать предмет, а сразу после него — способность Burning Barrage. Можно также нажать Shadow Blade после применения первого скилла Clinkz. В результате получится нанести около 1500 дополнительного урона, а сам герой будет оставаться невидимым.

В комментариях пользователи предположили, что игра в этом случае считает каждую атаку ударом из невидимости, чего происходить не должно. Такая атака с Shadow Blade наносит 175 урона, а 9 стрел с Burning Barrage наносят как раз чуть больше 1500 урона.

Разработчики Dota 2 пока не прокомментировали баг и не исправили его.