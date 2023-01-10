Team Spirit обыграла NAVI в первом матче нового сезона Dota Pro Circuit
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Состав российской Team Spirit по Dota 2 победил Natus Vincere в матче первого дивизиона лиги Dota Pro Circuit 2023 Tour 1 для команд Восточной Европы (СНГ).
Обновлённый ростер «драконов» неожиданно уступил на первой карте в 2023 году, допустив много необязательных ошибок в мид-гейме. Однако затем Team Spirit выдала два уверенных сета и одержала волевую победу — 2:1.
Natus Vincere, в свою очередь, проиграла вторую встречу подряд и теперь претендует на вылет во второй дивизион DPC EEU 2023.
Фото: dota2.ru
Матчи зимнего тура региональной лиги Dota Pro Circuit 2023 проходят с 9 по 29 января в онлайн-формате, призовой фонд составит $ 205 тыс. Три лучшие команды представят регион на глобальном мэйджор-турнире в Перу.
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