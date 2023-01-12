В России вышел новый фильм Гая Ричи — «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

12 января в России состоялась премьера фильма под названием «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Это шпионский боевик от Гая Ричи — режиссёра «Карты, деньги, два ствола», «Большого Куша», «Джентльменов» и многих других популярных в стране картин. Это одна из немногих лент за последние месяцы, добравшаяся до России официально.
«Операция «Фортуна» рассказывает о шпионе по имени Орсон Форчун — он должен предотвратить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему справиться, поэтому для выполнения задания он вынужден объединиться с другими оперативниками, а также с кинозвездой — для убедительного прикрытия.
Главные роли в картине исполнили Джейсон Стэйтем («Карты, деньги, два ствола»), Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина») и Обри Плаза («Скотт Пилигрим против всех»).
- 12 января 2023
-
13:08
-
12:58
-
12:37
-
12:17
-
11:23
-
10:32
-
10:03
-
09:31
- 11 января 2023
-
21:50
-
20:59
-
20:29
-
19:48
-
19:44
-
19:13
-
18:44
-
18:12
-
18:02
-
17:56
-
17:28
-
16:55
-
16:31
-
15:56
-
15:54
-
15:52
-
15:24
-
15:02
-
15:00
-
14:25
-
14:09
-
13:47
-
13:12
-
12:48
-
12:44
-
12:22
-
11:33