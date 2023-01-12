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Джон Карпентер проговорился об экранизации Dead Space. Официально фильм не анонсирован

Джон Карпентер проговорился об экранизации Dead Space. Официально фильм не анонсирован
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Совсем скоро известному режиссёру Джону Карпентеру, снявшему «Хэллоуин», «Нечто» и другие картины, исполнится 75 лет. По этому случаю постановщик дал большое интервью изданию Variety.

Карпентер пообщался с журналистом на многие темы, коснувшись и Dead Space. Как отметил Карпентер, он не будет снимать экранизацию Dead Space, поскольку над ней уже работает другой режиссёр. Примечательно тут то, что официально о работе над фильмом по франшизе не объявляли. Либо режиссёр что-то перепутал, либо мы чего-то не знаем.

Нет, нет, нет. Я не могу поверить, что это так разошлось. Я большой фанат Dead Space и играл во все части. Как-то раз я упомянул, что не прочь снять экранизацию, и все начали спрашивать: «О, когда ты возьмёшься за фильм?» Я не собираюсь снимать его. Похоже, у них есть другой режиссёр. Мне об этом никто не говорил. Пока ко мне не обратятся, я не возьмусь за это. Но в январе выходит ремейк Dead Space, и я уже готов.
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Скорее всего, вслед за этим интервью Карпентера ещё больше завалят вопросами, поскольку он либо проговорился про экранизацию Dead Space, либо ошибся.

К слову, ремейк Dead Space выйдет уже 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series.

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