Джон Карпентер проговорился об экранизации Dead Space. Официально фильм не анонсирован
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Совсем скоро известному режиссёру Джону Карпентеру, снявшему «Хэллоуин», «Нечто» и другие картины, исполнится 75 лет. По этому случаю постановщик дал большое интервью изданию Variety.
Карпентер пообщался с журналистом на многие темы, коснувшись и Dead Space. Как отметил Карпентер, он не будет снимать экранизацию Dead Space, поскольку над ней уже работает другой режиссёр. Примечательно тут то, что официально о работе над фильмом по франшизе не объявляли. Либо режиссёр что-то перепутал, либо мы чего-то не знаем.
Нет, нет, нет. Я не могу поверить, что это так разошлось. Я большой фанат Dead Space и играл во все части. Как-то раз я упомянул, что не прочь снять экранизацию, и все начали спрашивать: «О, когда ты возьмёшься за фильм?» Я не собираюсь снимать его. Похоже, у них есть другой режиссёр. Мне об этом никто не говорил. Пока ко мне не обратятся, я не возьмусь за это. Но в январе выходит ремейк Dead Space, и я уже готов.
Скорее всего, вслед за этим интервью Карпентера ещё больше завалят вопросами, поскольку он либо проговорился про экранизацию Dead Space, либо ошибся.
К слову, ремейк Dead Space выйдет уже 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series.
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