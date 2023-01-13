У игроков из России отбирают бесплатную игру из Epic Games Store
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Неделю назад в Epic Games Store стартовала раздача игры Kerbal Space Program, издателем которой выступает Private Division, приостановившая деятельность в России.
Пользователь DTF Иван Сидоркин рассказал, что он забрал проект для своего аккаунта Epic Games Store и сегодня получил письмо о возврате средств за покупку Kerbal Space Program. Судя по всему, Epic Games забирает у игроков тайтл, хотя он бесплатно раздавался неделю назад.
Фото: DTF
Примечательно, что Иван Сидоркин не единственный, у кого забрали игру. С проблемой столкнулись многие геймеры, забиравшие проект со своих российских аккаунтов. Многие геймеры лишь посмеялись над ситуацией и обвинили издателя в «клоунаде».
Private Division ситуацию не комментировала.
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