У игроков из России отбирают бесплатную игру из Epic Games Store

Неделю назад в Epic Games Store стартовала раздача игры Kerbal Space Program, издателем которой выступает Private Division, приостановившая деятельность в России.

Пользователь DTF Иван Сидоркин рассказал, что он забрал проект для своего аккаунта Epic Games Store и сегодня получил письмо о возврате средств за покупку Kerbal Space Program. Судя по всему, Epic Games забирает у игроков тайтл, хотя он бесплатно раздавался неделю назад.

Фото: DTF

Примечательно, что Иван Сидоркин не единственный, у кого забрали игру. С проблемой столкнулись многие геймеры, забиравшие проект со своих российских аккаунтов. Многие геймеры лишь посмеялись над ситуацией и обвинили издателя в «клоунаде».

Private Division ситуацию не комментировала.