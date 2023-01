Щелкунов в сериале The Last of Us озвучили те же актёры, что и в игре

Звуки для монстров-щелкунов, которых планируется показать в сериале The Last of Us, создавали актёры, работавшие над аналогичной задачей в оригинальной игре — это подтвердил Twitter Naughty Dog Info.

Многие игроки и зрители ошибочно предполагают, что для этой цели используют искажённые звуки реальных животных. В действительности же щелкунов озвучили профессиональные актёры, при том монстры-мужчины и монстры-женщины отличаются — над ними работали Мисти Ли и Филипп Ковац.

В итоге они стали едва ли не единственными актёрами, которые работали как над игрой, так и над сериалом. Кроме Ли и Коваца к своей роли вернулась разве что Мерл Дэндридж (Марлен).

Щелкуны — заражённые на третьей стадии люди из вселенной The Last of Us, которые превратились в полностью слепых монстров и ищут жертв с помощью эхолокации.