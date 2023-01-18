«Мятежная луна» Снайдера, «Тайлер Рейк 2» и «Дева»: главные фильмы Netflix в 2023 году

Netflix выпустил трейлер своих самых громких фильмов в 2023 году, показав в том числе первые кадры из будущих премьер. По большей части в список вошли ленты от известных режиссёров с популярными актёрами: от полнометражного фильма по мотивам «Лютера» до «Мятежной Луны» Зака Снайдера.

Самые громкие премьеры Netflix в 2023 году