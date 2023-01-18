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«Мятежная луна» Зака Снайдера, «Тайлер Рейк 2» и «Дева»: громкие фильмы Netflix в 2023 году

«Мятежная луна» Снайдера, «Тайлер Рейк 2» и «Дева»: главные фильмы Netflix в 2023 году
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Netflix выпустил трейлер своих самых громких фильмов в 2023 году, показав в том числе первые кадры из будущих премьер. По большей части в список вошли ленты от известных режиссёров с популярными актёрами: от полнометражного фильма по мотивам «Лютера» до «Мятежной Луны» Зака Снайдера.

Самые громкие премьеры Netflix в 2023 году

  • «Что за люди» (You people) — комедия с Эдди Мёрфи выйдет уже 27 января.
  • «Лютер» (Luther) — полнометражный фильм по мотивам британского детективного сериала с Идрисом Эльбой выйдет 10 марта.
  • «Загадочное убийство 2» (Murder Mystery 2) — продолжение комедийного детектива с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон выйдет 31 марта.
  • «Тайлер Рейк 2» (Extraction 2) — сиквел нашумевшего боевика с Крисом Хемсвортом можно будет посмотреть уже 16 июня.
  • «Дева» (Damsel) — очередной полнометражный фильм с Милли Бобби Браун («Очень странные дела») расскажет о том, как девушка выбирается из пещеры с драконом. Релиз 13 октября.
  • «Убийца» (The Killer) — новый фильм Дэвида Финчера («Бойцовский клуб») с Майклом Фассбендером («Бесславные ублюдки») выйдет 10 ноября.
  • «Оставь весь мир позади» (Leave the World Behind) — триллер от создателя «Мистера Робота» Сэма Эсмейла выйдет 8 декабря.
  • «Мятежная луна» (Rebel Moon) — космический боевик Зака Снайдера можно будет посмотреть 22 декабря.
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