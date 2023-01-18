В России перенесли выход фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Компания «Атмосфера кино» приняла решение перенести российскую премьеру приключенческой ленты «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Причина переноса неизвестна. Изначально старт проката был запланирован на 14 февраля. Когда в итоге начнут показывать фильм в России, пока неизвестно — новую дату прокатчики обещают объявить позднее.
Права на «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» принадлежат компании Pathe. Она прекратила сделки по продаже своих фильмов в Россию в феврале прошлого года. Но в ноябре 2022-го она возобновила поставки контента в страну.
В «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» сыграли Гийом Кане («Счастливого Рождества»), Жиль Леллуш («Враг государства №1»), Марион Котийяр («Такси», «Начало»), Пьер Ришар («Невезучие») и нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. По сюжету единственная дочь императора Китая Сюан-ди после государственного переворота бежит в Галлию. А Астерикс и Обеликс отправляются в Поднебесную, туда же движется и Юлий Цезарь.
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