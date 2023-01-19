«У людей нет таких сильных эмоций». Джеймс Кэмерон — о просмотре фильмов дома

Недавно режиссёр «Аватара» и «Аватара 2» Джеймс Кэмерон пообщался с журналистом издания NPR. В ходе интервью он отметил, что просмотр его фильмов должен проходить в кинотеатрах со всеми возможными удобствами, но удовольствие от фильма можно получить и дома.

По словам Кэмерона, комфорт можно создать дома с помощью хорошей звуковой системы и телевизора с плоским экраном.

Если вы смотрите «Путь воды» дома на достаточно большом телевизоре с плоским экраном и приличной звуковой системой и вы сидите достаточно близко, то у вас будут отличные впечатления.

Кэмерон затронул просмотр фильмов на смартфонах. По мнению режиссёра, те, кто смотрит что-то через смартфоны, упускают суть. Также Джеймс отметил, что поход в кинотеатр во многом не связан с большим экраном, поскольку огромную роль играет и звук.

Наконец, Кэмерон подвёл итог своих слов — люди не получают столько же эмоций от просмотра фильмов дома.

Я думаю, это важная часть, которую упускают люди. Вы заключаете сделку между собой и произведением искусства, вы уделяете ему время. Но подобного не происходит, когда вы дома. Люди не плачут так сильно, когда смотрят фильм дома. У них нет таких сильных эмоций.

К слову, «Аватар 2» уже доступен для просмотра во всех кинотеатрах мира, включая Россию.