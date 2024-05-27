В Cyberpunk 2077 и «Ведьмаке 3» ещё есть много нераскрытых пасхалок — дизайнер квестов

Дизайнер квестов дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Мария Мазур рассказала, что в игре ещё есть достаточно секретов, которые пока игрокам не удалось раскрыть.

В рамках выступления на конференции Digital Dragons Мазур сказала, что в Cyberpunk 2077 остаётся ещё «много вещей, которые нужно найти». Девушка отметила, что с нетерпением ждёт, когда игроки раскроют все пасхалки, поскольку это важно для разработчиков, которые вставляют их в игры.

Недавно кто-то смог загнать главного героя в океан, и это было не зря — я предусмотрела сценарий на такой случай, с диалогом и прочим. Поэтому я была рада видеть, что кто-то нашёл это.

Мазур также рассказала, что в «Ведьмаке 3» тоже должно остаться много нераскрытых секретов, но отметила, что эта игра не является её областью специализации.

Ранее о том, что в Cyberpunk 2077 остались пасхалки, говорил квест-директор игры Павел Саско.