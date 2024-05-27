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В «Телеграме» появится функция Fact Check для проверки достоверности новостей

В «Телеграме» появится функция для проверки достоверности новостей
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В исходном коде бета-версии мессенджера «Телеграм» для Android обнаружили новую функцию под названием Fact Check, которая предназначена для проверки фактов. На это обратили внимание в издании «Код Дурова».

Согласно обнаруженным данным, новая опция позволит проверять информацию с помощью специальных агентств. С их помощью те или иные материалы в мессенджере будут проверяться на достоверность: при соответствии или несоответствии действительности новость будет помечаться определённым образом.

Отмечается, что функция будет работать несколько иначе, чем «Примечания сообщества» в соцсети X (ранее Twitter). В сервисе Илона Маска информацию в постах проверяют верифицированные пользователи, тогда как в «Телеграме» этим будут заниматься исключительно проверенные агентства. Когда состоится выход нового функционала, неизвестно.

Примечание сообщества о словах Илона Маска по поводу отключения возможности блокировать других пользователей

Примечание сообщества о словах Илона Маска по поводу отключения возможности блокировать других пользователей

Фото: X

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