В России снимут фильм в стиле «Железного человека» — его сыграет звезда «Слова пацана»

Российская кинокомпания «Рэд Стар Филмс» представила фантастический семейный фильм под названием «(Не) искусственный интеллект».
Сюжет расскажет о скромном первокурснике из Сколково, который оказывается заперт внутри боевого робота с искусственным интеллектом. Теперь Жене предстоит пройти большой путь от неуверенного парня до спасителя окружающих.
Фото: «Бюллетень кинопрокатчика»
Роль отечественного «Железного человека» досталась Леону Кемстачу, известному благодаря образу Андрея Пальто в сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте».
Фото: «Бюллетень кинопрокатчика»
Режиссёром ленты станет Олег Погодин («Конёк-горбунок», «Время первых»). Предполагается, что «(Не) искусственный интеллект» будет ориентирован на молодую аудиторию — зрителей от 12 до 24 лет.
Съёмки начнутся уже ближайшее время. Дата выхода картины в кино пока не сообщается.