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В России снимают комедию в стиле «Железного человека» — главную роль сыграет звезда «Слова пацана» Леон Кемстач

В России снимут фильм в стиле «Железного человека» — его сыграет звезда «Слова пацана»
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Российская кинокомпания «Рэд Стар Филмс» представила фантастический семейный фильм под названием «(Не) искусственный интеллект».

Сюжет расскажет о скромном первокурснике из Сколково, который оказывается заперт внутри боевого робота с искусственным интеллектом. Теперь Жене предстоит пройти большой путь от неуверенного парня до спасителя окружающих.

Фото: «Бюллетень кинопрокатчика»

Роль отечественного «Железного человека» досталась Леону Кемстачу, известному благодаря образу Андрея Пальто в сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте».

Фото: «Бюллетень кинопрокатчика»

Режиссёром ленты станет Олег Погодин («Конёк-горбунок», «Время первых»). Предполагается, что «(Не) искусственный интеллект» будет ориентирован на молодую аудиторию — зрителей от 12 до 24 лет.

Съёмки начнутся уже ближайшее время. Дата выхода картины в кино пока не сообщается.

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