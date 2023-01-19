Вышел новый трейлер «Крика 6» с Дженной Ортегой

Paramount Pictures опубликовала свежий трейлер хоррора «Крик 6». В ролике показали, как Тара Карпентер (Дженна Ортега) и её сестра Сэм Карпентер (Мелисса Баррера) спасаются от «Призрачного лица» в супермаркете. Антагонист устраивает там настоящую резню. В ролике также можно увидеть Кортни Кокс, которая в шестой части снова играет хорошо знакомую фанатам франшизы Гейл Уэзерс.

Новый трейлер хоррора «Крик 6»

Авторы также презентовали новый постер картины. На нём — все центральные персонажи.

Новый постер хоррора «Крик 6»

Фото: Paramount Pictures

Звезда франшизы Мелисса Баррера ранее заявила, что «Крик 6» будет в разы кровавее прошлой картины. Мировая премьера новой части состоится 9 марта 2023 года. Доберётся ли ужастик до России, пока неизвестно.