Вышел новый трейлер «Крика 6» с Дженной Ортегой
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Paramount Pictures опубликовала свежий трейлер хоррора «Крик 6». В ролике показали, как Тара Карпентер (Дженна Ортега) и её сестра Сэм Карпентер (Мелисса Баррера) спасаются от «Призрачного лица» в супермаркете. Антагонист устраивает там настоящую резню. В ролике также можно увидеть Кортни Кокс, которая в шестой части снова играет хорошо знакомую фанатам франшизы Гейл Уэзерс.
Новый трейлер хоррора «Крик 6»
Авторы также презентовали новый постер картины. На нём — все центральные персонажи.
Новый постер хоррора «Крик 6»
Фото: Paramount Pictures
Звезда франшизы Мелисса Баррера ранее заявила, что «Крик 6» будет в разы кровавее прошлой картины. Мировая премьера новой части состоится 9 марта 2023 года. Доберётся ли ужастик до России, пока неизвестно.
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