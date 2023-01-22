GTA Online атаковали хакеры. Игроки могут лишиться учётных записей

Инсайдер Tez2, который специализируется на играх Rockstar Games, заявил, что GTA Online на ПК подверглась атаке хакеров. По его словам, злоумышленники теперь умеют в игре удалённо добавлять, удалять и изменять некоторые важные данные, касающиеся учётных записей, включая всю статистику.

Tez2 отметил, что хакеры так «корёжат» некоторые аккаунты, что игроки сами вынуждены их удалять. Инсайдер рекомендует пользователям пока не заходить в GTA Online или при входе включать брандмаузр.

GTA Online подвергалась хакерским атакам несколько раз. Это происходит в основном летом — в сезон отпусков разработчиков игры. Новую атаку мошенников Rockstar Games пока никак не прокомментировала. По слухам, авторы уже работают над решением всплывшей проблемы.