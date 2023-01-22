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GTA Online атаковали хакеры. Игроки могут лишиться учётных записей

GTA Online атаковали хакеры. Игроки могут лишиться учётных записей
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Инсайдер Tez2, который специализируется на играх Rockstar Games, заявил, что GTA Online на ПК подверглась атаке хакеров. По его словам, злоумышленники теперь умеют в игре удалённо добавлять, удалять и изменять некоторые важные данные, касающиеся учётных записей, включая всю статистику.

Tez2 отметил, что хакеры так «корёжат» некоторые аккаунты, что игроки сами вынуждены их удалять. Инсайдер рекомендует пользователям пока не заходить в GTA Online или при входе включать брандмаузр.

GTA Online подвергалась хакерским атакам несколько раз. Это происходит в основном летом — в сезон отпусков разработчиков игры. Новую атаку мошенников Rockstar Games пока никак не прокомментировала. По слухам, авторы уже работают над решением всплывшей проблемы.

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