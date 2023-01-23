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Фильм «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским получает высочайшие оценки зрителей

Фильм «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским получает высочайшие оценки зрителей
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17 января состоялся полноценный релиз фильма «Нападение на Рио Браво» — новой картины с российским актёром Александром Невским, известным по обзорам блогера BadComedian. Судя по всему, премьера действительно удалась: первые оценки зрителей оказались неожиданно высокими.

Так, на отечественном «Кинопоиске» средняя оценка ленты составляет 8,5/10 на основе более чем 1600 отзывов. Согласно внутренней статистике сайта, около 70% пользователей поставили максимальную оценку и около 18% — минимальную. Это самый высокооценённый фильм Александра Невского: у ближайшего конкурента «Где-то» средний рейтинг составляет всего 5,9/10.

Оценка фильма в России

Оценка фильма в России

Фото: «Кинопоиск»

На зарубежной площадке IMDb средняя оценка «Нападения на Рио Браво» составляет 8,2/10, однако отзывов там на порядок меньше — чуть больше сотни. Интересно, что соотношение оценок здесь очень похожее: около 70% зрителей поставили максимальный балл.

Оценка фильма на IMDB

Оценка фильма на IMDB

Фото: IMDB

События «Нападения на Рио Браво» разворачиваются в 1873 году в Восточном Техасе. Таинственный русский стрелок приходит на помощь местному шерифу, который борется с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет — он же выступил и режиссёром картины.

Тем временем авторы уже работают над продолжением — «Затерянные в Рио Браво» уже монтируют, так что сиквел выйдет совсем скоро. Кроме того, Невский также работает над своим следующим фильмом под названием «Яростная атака».

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