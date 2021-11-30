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Александр Невский анонсировал свой следующий фильм — «Яростная атака»

Александр Невский анонсировал свой следующий фильм — «Яростная атака»
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Александр Невский, во многом известный благодаря обзорам блогера BadComedian, анонсировал свой новый фильм — «Яростная атака». Об этом он рассказал в своём «инстаграме».

Я очень рад анонсировать моё возвращение к жанру экшен: съёмки боевика «Яростная атака» начнутся в феврале 2022 года и пройдут в США!

Фильм расскажет о секретном агенте, который получает приказ вызволить из тюрьмы своего бывшего друга и наставника. Дело осложняется тем, что тюрьма захвачена бандой наёмных убийц…

Актёр сыграет главную роль и спродюссирует картину. Режиссёром выступит Джо Корнет, ранее снявший «Нападение на Рио Браво» — вестерн должен выйти в 2022 году. Об актёрском составе Невский обещал рассказать чуть позже.

Последний на данный момент фильм Невского — «Максимальный удар» — вышел в 2017 году. С российской звездой в ленте также снялись Дэнни Трехо, Эрик Робертс и Том Арнольд.

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